Съхраняват се по дата и час, така че да бъдат лесно възприоизведени желаните събития. Камерата разполага с инфрачервени диоди за нощно виждане, което ви позволява наблюдение и през нощта до 10 метра при пълен мрак. Имате двупосочна аудио връзка и пълен контрол на функциите от разстояние. С приложението YCC365 Plus можете да гледате видео на мобилните си устройства (Андроид или IOS), да настройвате параметрите и да гледате записите. Камерата може да бъде свързана с интернет през безжична мрежа или с кабел, през RJ45 букса. Захранва се от адаптер 12DC / 1А. Размери 110/70/65 мм.

1. Поставете карта памет в слота на камерата и включете захранващия кабел.

2. Регистрирайте свой акаунт в приложението YCC365 Plus.

3. След като се впишете в приложението натиснете знака плюс, за да добавите камерата.

4. От появилото се меню изберете Intelegent camera

5. След това избирате 1вата опция за сканиране на QR код

6. След което на следващата стъпка избирате NEXT

7. Въведете потребителското име на безжичната Ви мрежа и паролата и натиснете NEXT

8. След това в приложение ще се появи QR код. Насочете камерата към него за да го снима

9. Камерата ще се свърже към безжичната Ви мрежа и ако свързването е успешно ще видите следващия екран, където можете да зададете име на камерата си.

10. Камерата вече се вижда в приложението и можете да я наблюдавате от мобилното си устройство, като натиснете върху съответната картина.

Ръководство за експлоатация: Свали