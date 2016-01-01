4MP Безжична корпусна IP камера с вградено осветление до 30м - HIKVISION   DS-2CD2041G1-IDW1(D)

- Безжична корпусна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 30 м;
- 4.0 Мегапиксела (2560x1440@20 кад/сек);
- 1/3'' Progressive Scan CMOS сензор;
- 0.028 Lux (0 Lux IR on);
- фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 75°);
- механичен IR филтър;
- DWDR;
- 3D DNR шумов филтър;
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/ MJPEG dual stream компресия;
- вграден микрофон;
- privacy mask;
- ROI;
- слот за micro SDXC карта (до 128GB);
- Wi-Fi IEEE802.11b/g/n;
- обхват на работа до 50 м при пряка видимост;
- за външен монтаж (IP66) -30~60C;
- 12Vdc/6W
4MP Безжична корпусна IP камера с вградено осветление до 30м - HIKVISION (Номер: HK552)