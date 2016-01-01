4MP Безжична корпусна IP камера с вградено осветление до 30м - HIKVISION   DS-2CD2041G1-IDW1(D)

- Безжична корпусна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 30 м;

- 4.0 Мегапиксела (2560x1440@20 кад/сек);

- 1/3'' Progressive Scan CMOS сензор;

- 0.028 Lux (0 Lux IR on);

- фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 75°);

- механичен IR филтър;

- DWDR;

- 3D DNR шумов филтър;

- H.265+/H.265/H.264+/H.264/ MJPEG dual stream компресия;

- вграден микрофон;

- privacy mask;

- ROI;

- слот за micro SDXC карта (до 128GB);

- Wi-Fi IEEE802.11b/g/n;

- обхват на работа до 50 м при пряка видимост;

- за външен монтаж (IP66) -30~60C;

- 12Vdc/6W