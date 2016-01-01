4MP Безжична компактна IP камера Ден/Нощ - HIKVISION   DS-2CD2443G0-IW

- Безжична компактна IP камера Ден/Нощ;

- резолюция 4.0 Мегапиксела (2560x1440@20 кад/сек);

- 1/2.7'' Progressive Scan CMOS сензор;

- 0.028 Lux (0 Lux IR on);

- фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 114°);

- механичен IR филтър;

- 120dB WDR;

- 3D DNR шумов филтър;

- H.265+/H.265/H.264+/H.264/ MJPEG dual stream компресия;

- IR осветление до 10 м;

- PIR детектор за движение;

- вграден микрофон и говорител;

- интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица;

- privacy mask;

- ROI зони на кодиране;

- слот за micro SDXC карта (до 128GB);

- Wi-Fi IEEE802.11b/g/n;

- за вътрешен монтаж;

- 12Vdc/PoE 7W