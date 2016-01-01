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  4. 4MP Безжична компактна IP камера Ден/Нощ - HIKVISION

4MP Безжична компактна IP камера Ден/Нощ - HIKVISION   DS-2CD2443G0-IW

4MP Безжична компактна IP камера Ден/Нощ - HIKVISION
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259.00 лв.

Цена с ДДС Безплатна доставка до офис на Еконт или Спиди Гаранция 24 Месеца.

Каталожен номер: HK551
Модел: DS-2CD2443G0-IW
Доставчик: „Сектрон“ ООД
Марка: HIKVISION
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4MP Безжична компактна IP камера Ден/Нощ - HIKVISION

4MP Безжична компактна IP камера Ден/Нощ - HIKVISION   (Номер: HK551)

259.00лв.

КУПИ

- Безжична компактна IP камера Ден/Нощ;
- резолюция 4.0 Мегапиксела (2560x1440@20 кад/сек);
- 1/2.7'' Progressive Scan CMOS сензор;
- 0.028 Lux (0 Lux IR on);
- фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 114°);
- механичен IR филтър;
- 120dB WDR;
- 3D DNR шумов филтър;
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/ MJPEG dual stream компресия;
- IR осветление до 10 м;
- PIR детектор за движение;
- вграден микрофон и говорител;
- интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица;
- privacy mask;
- ROI зони на кодиране;
- слот за micro SDXC карта (до 128GB);
- Wi-Fi IEEE802.11b/g/n;
- за вътрешен монтаж;
- 12Vdc/PoE 7W

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