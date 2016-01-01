Безжична 2MP компактна IP камера Ден/Нощ - HIKVISION   DS-2CD2421G0-IW(W)

- Безжична компактна IP камера Ден/Нощ;
- резолюция 2.0 Мегапиксела (1920x1080@25 кад/сек);
- 1/2.7'' Progressive Scan CMOS сензор;
- 0.028 Lux (0 Lux IR on);
- фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 107°);
- механичен IR филтър;
- DWDR;
- 3D DNR шумов филтър;
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/ MJPEG dual stream компресия;
- IR осветление до 10 м;
- PIR детектор за движение;
- вграден микрофон и говорител;
- детекция на движение/видео-тампер функция;
- слот за micro SDXC карта (до 256GB);
- Wi-Fi 2.4Ghz IEEE802.11b/g/n;
- за вътрешен монтаж;
- 12Vdc/PoE 7.5W;
Безжична 2MP компактна IP камера Ден/Нощ - HIKVISION (Номер: HK551)