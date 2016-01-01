4MP куполна IP камера моторизиран варифокален обектив - HIKVISION   DS-2CD1743G0-IZ

- Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 30 м;
- 4.0 Мегапиксела (2560x1440@20 кад/сек;
- 1920x1440@25 кад/сек);
- 1/3" Progressive Scan CMOS сензор;
- 0.01 Lux (0 Lux IR on);
- моторизиран варифокален обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 98°~28°);
- механичен IR филтър;
- 120dB WDR;
- 3D DNR шумов филтър;
- H.265+/H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия;
- BLC/Mirror/ROI;
- слот за micro SDXC карта (до 128GB);
- вандалоустойчива (IK10);
- метален корпус за външен монтаж (IP67) -30~50C;
- вградена гръмозащита (TVS2000V);
- 12Vdc/PoE 12W;
- опция за монт. основа: DS-1280ZJ-DM21
4MP куполна IP камера моторизиран варифокален обектив - HIKVISION (Номер: HK537)