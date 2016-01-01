4MP корпусна IP камера моторизиран варифокален обектив - HIKVISION   DS-2CD1643G0-IZ

- Мегапикселова корпусна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 30 м;

- 4.0 Мегапиксела (2560x1440@20 кад/сек;

- 1920x1440@25 кад/сек);

- 1/3" Progressive Scan CMOS сензор;

- 0.01 Lux (0 Lux IR on);

- моторизиран варифокален обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 98°~28°);

- механичен IR филтър;

- 120dB WDR;

- 3D DNR шумов филтър;

- H.265+/H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия;

- BLC/Mirror/ROI;

- слот за micro SDXC карта (до 128GB);

- метален корпус за външен монтаж (IP67) -30~60C;

- вградена гръмозащита (TVS2000V);

- 12Vdc/PoE 12.9W;

- опция за монт. основа: DS-1260ZJ