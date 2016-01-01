2MP куполна IP камера с вградено IR осветление до 30 м - HIKVISION   DS-2CD2121G0-I

- Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 30 м;

- 2.0 Мегапиксела (FullHD 1920x1080@25 кад/сек);

- 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор;

- 0.028 Lux (0 Lux IR on);

- фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 114°);

- механичен IR филтър;

- DWDR;

- 3D DNR шумов филтър;

- H.265+/H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия;

- интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж;

- privacy mask;

- слот за micro SDXC карта (до 128GB);

- вандалоустойчива (IK10);

- метален корпус за вътрешен/външен монтаж (IP67) -30~60C;

- 12Vdc/PoE 5.3W;

- опция за монт. основа: DS-1280ZJ-DM18