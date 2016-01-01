2MP корпусна IP камера с вградено IR осветление до 30м - HIKVISION   HWI-B121H

- Мегапикселова корпусна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 30 м;
- 2.0 Мегапиксела (FullHD 1920x1080@25 кад/сек);
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор;
- 0.028 Lux (0 Lux IR on);
- фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 114.8°);
- механичен IR филтър;
- DWDR;
- 3D DNR шумов филтър;
- H.265+/H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия;
- BLC/Mirror/ROI;
- privacy mask;
- олекотен корпус;
- за външен монтаж (IP67) -30~60C;
- 12Vdc/PoE 4.5W;
- опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS
2MP корпусна IP камера с вградено IR осветление до 30м - HIKVISION (Номер: HK514)