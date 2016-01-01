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  4. 4MP IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 30м - HIKVISIO

4MP IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 30м - HIKVISIO   HWI-B640H-Z

4MP IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 30м - HIKVISIO
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369.00 лв.

Цена с ДДС Безплатна доставка до офис на Еконт или Спиди Гаранция 24 Месеца.

Каталожен номер: HK573
Модел: HWI-B640H-Z
Доставчик: „Сектрон“ ООД
Марка: HIKVISION
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4MP IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 30м - HIKVISIO

4MP IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 30м - HIKVISIO   (Номер: HK573)

369.00лв.

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- Мегапикселова корпусна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 30 м;
- 4.0 Мегапиксела (2560x1440@20 кад/сек; 1920x1440@25 кад/сек);
- 1/3" Progressive Scan CMOS сензор;
- 0.018 Lux (0 Lux IR on);
- моторизиран варифокален обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 98°~28°);
- механичен IR филтър;
- 120dB WDR;
- 3D DNR шумов филтър;
- H.265+/H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия;
- BLC/Mirror/ROI;
- слот за micro SDXC карта (до 128GB);
- метален корпус за външен монтаж (IP67) -30~60C;
- 12Vdc/PoE 12.9W;
- опция за монт. основа: DS-1260ZJ

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