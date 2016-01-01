2MP куполна IP камера Ден/Нощ с осветление до 30м - HIKVISION   HWI-T621H-Z

- Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 30 м;

- 2.0 Мегапиксела (FullHD 1920x1080@25 кад/сек);

- 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор;

- 0.02 Lux (0 Lux IR on);

- моторизиран варифокален обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 108.5°~33.2°);

- механичен IR филтър;

- DWDR;

- 3D DNR шумов филтър;

- H.265+/H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия;

- BLC/Mirror/ROI;

- слот за micro SDXC карта (до 128GB);

- за външен монтаж (IP67) - 30~60C;

- 12Vdc/PoE 10.5W;

- опция за монт. основа: DS-1280ZJ-M