2MP куполна IP камера Ден/Нощ с осветление до 30м - HIKVISION   HWI-T621H-Z

- Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 30 м;
- 2.0 Мегапиксела (FullHD 1920x1080@25 кад/сек);
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор;
- 0.02 Lux (0 Lux IR on);
- моторизиран варифокален обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 108.5°~33.2°);
- механичен IR филтър;
- DWDR;
- 3D DNR шумов филтър;
- H.265+/H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия;
- BLC/Mirror/ROI;
- слот за micro SDXC карта (до 128GB);
- за външен монтаж (IP67) - 30~60C;
- 12Vdc/PoE 10.5W;
- опция за монт. основа: DS-1280ZJ-M
2MP куполна IP камера Ден/Нощ с осветление до 30м - HIKVISION (Номер: HK569)