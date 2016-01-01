0   (0) продукт (а) в количката
0876 761 254
0898 312 055
0884 063 301
Spy.bg
0876 761 254
0898 312 055
0884 063 301
0   (0) продукт (а) в количката
  1. Категории
  2. IP камери
  3. IP камери - 8MP
  4. 8MP 4K UltraHD IP, EXIR технология с обхват до 30м - HIKVISION

8MP 4K UltraHD IP, EXIR технология с обхват до 30м - HIKVISION   DS-2CD2183G2-I

8MP 4K UltraHD IP, EXIR технология с обхват до 30м - HIKVISION
inf/5 (0 отзива)

435.00 лв.

Цена с ДДС Безплатна доставка до офис на Еконт или Спиди Гаранция 24 Месеца.

Каталожен номер: HK584
Модел: DS-2CD2183G2-I
Доставчик: „Сектрон“ ООД
Марка: HIKVISION
Библиотека
- +
КУПИ

Поръчай за 10 секунди

или
Добави в количката и пазарувай още

8MP 4K UltraHD IP, EXIR технология с обхват до 30м - HIKVISION

8MP 4K UltraHD IP, EXIR технология с обхват до 30м - HIKVISION   (Номер: HK584)

435.00лв.

КУПИ

- 4K UltraHD куполна IP камера Ден/Нощ, EXIR технология с обхват до 30м;
- 8.0 Мегапиксела (3840x2160@20 кад/сек;
- 2560x1920@25 кад/сек);
- 1/2.5" Progressive Scan CMOS сензор;
- 0.005 Lux@F1.2 (0 Lux IR on);
- фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 102°);
- механичен IR филтър;
- 3D DNR шумов филтър;
- 120dB WDR;
- H.265+/H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия;
- интелигентни функции: алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция;
- пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица;
- privacy mask;
- ROI;
- слот за micro SDXC карта (до 256GB);
- вандалоустойчива (IK10);
- метален корпус за външен монтаж (IP67) -30~60C;
- 12Vdc/PoE 8.5W;
- опция за монт. основа: DS-1280ZJ-DM18

Подобни продукти

8MP IP камера с интелигентно IR осветление до 40 метра Dahua

8MP IP камера с интелигентно IR осветление до 40 метра Dahua

  706.54лв.

(0 отзивa)

DH331
8MP IP камера с интелигентно IR осветление до 50м Dahua

8MP IP камера с интелигентно IR осветление до 50м Dahua

  894.63лв.

(0 отзивa)

DH327
8MP куполна IP камера с Адаптивен видео анализ AVIGILON

8MP куполна IP камера с Адаптивен видео анализ AVIGILON

  2 602.00лв.

(0 отзивa)

DH242
8MP куполна IP камера с Адаптивен видео анализ AVIGILON

8MP куполна IP камера с Адаптивен видео анализ AVIGILON

  2 340.00лв.

(0 отзивa)

DH241
8MP корпусна IP камера AVIGILON

8MP корпусна IP камера AVIGILON

  2 684.00лв.

(0 отзивa)

DH234
8MP HD Professional IP камера AVIGILON

8MP HD Professional IP камера AVIGILON

  8 042.00лв.

(0 отзивa)

DH12
8MP High Definition Professional IP камера AVIGILON

8MP High Definition Professional IP камера AVIGILON

  3 725.00лв.

(0 отзивa)

DH11
4K UltraHD куполна IP камера Ден/Нощ, моторизиран варифокален обектив - HIKVISION

4K UltraHD куполна IP камера Ден/Нощ, моторизиран варифокален обектив - HIKVISION

  739.00лв.

(0 отзивa)

HK546
8MP 4K UltraHD IP камера с обхват до 40м - HIKVISION

8MP 4K UltraHD IP камера с обхват до 40м - HIKVISION

  439.00лв.

(0 отзивa)

HK583