8MP 4K UltraHD IP камера с обхват до 40м - HIKVISION   DS-2CD2083G2-IU

- 4K UltraHD IP камера Ден/Нощ, EXIR технология с обхват до 40м;
- 8.0 Мегапиксела (3840x2160@20 кад/сек; 3200x1800@25 кад/сек);
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор;
- 0.005 Lux@F1.6 (0 Lux IR on);
- фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 107°);
- механичен IR филтър;
- 3D DNR шумов филтър;
- 120dB WDR;
- H.265+/H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия;
- вграден микрофон;
- интелигентни функции: алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция;
- пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица;
- privacy mask;
- ROI;
- слот за micro SDXC карта (до 256GB);
- метален корпус за външен монтаж (IP67) -30~60C;
- 12Vdc/PoE 7.2W;
- опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS
8MP 4K UltraHD IP камера с обхват до 40м - HIKVISION (Номер: HK583)