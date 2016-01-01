8MP 4K UltraHD IP камера с обхват до 40м - HIKVISION   DS-2CD2083G2-IU

- 4K UltraHD IP камера Ден/Нощ, EXIR технология с обхват до 40м;

- 8.0 Мегапиксела (3840x2160@20 кад/сек; 3200x1800@25 кад/сек);

- 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор;

- 0.005 Lux@F1.6 (0 Lux IR on);

- фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 107°);

- механичен IR филтър;

- 3D DNR шумов филтър;

- 120dB WDR;

- H.265+/H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия;

- вграден микрофон;

- интелигентни функции: алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция;

- пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица;

- privacy mask;

- ROI;

- слот за micro SDXC карта (до 256GB);

- метален корпус за външен монтаж (IP67) -30~60C;

- 12Vdc/PoE 7.2W;

- опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS