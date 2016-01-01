6MP IP камера Ден/Нощ, EXIR технология с обхват до 30м HIKVISION   DS-2CD2163G2-I

- Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, EXIR технология с обхват до 30м;
- 6.0 Мегапиксела (3200x1800@20 кад/сек; 2688x1520@25 кад/сек);
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор;
- 0.005 Lux (0 Lux IR on);
- фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 107°);
- механичен IR филтър;
- DWDR;
- 3D DNR шумов филтър;
- H.265+/H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия;
- интелигентни функции: алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция;
- пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица;
- privacy mask;
- слот за micro SDXC карта (до 256GB);
- вандалоустойчива (IK10);
- метален корпус за вътрешен/външен монтаж (IP67) -30~60C;
- 12Vdc/PoE 7.5W;
- опция за монт. основа: DS-1280ZJ-DM18
6MP IP камера Ден/Нощ, EXIR технология с обхват до 30м HIKVISION (Номер: HK580)