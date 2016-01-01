HD-TVI куполна камера 2MP с ColorVu технология - HIKVISION   DS-2CE12DFT-PIRXOF

- DS-2CE12DFT-PIRXOF

- HD-TVI корпусна Ultra-Low Light алармена камера с ColorVu технология за цветна картина при пълна тъмнина;

- 2 Мегапиксела (FullHD 1080p@25 кад/сек);

- вграден PIR сензор за движение (110°/11 м) за по-прецизна детекция;

- вградена алармена светлина, сирена и алармен изход;

- пренос на видео и алармен сигнал по коаксиалния кабел към TurboHD рекордери;

- 2MP високочувствителен FSI CMOS сензор;

- 0.0005 Lux@F1.0 (0 Lux white light on);

- фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 83°);

- вградено осветление с бяла светлина до 40 м (Smart Light);

- OSD меню с контрол по коаксиалния кабел;

- 130dB WDR;

- 3D DNR филтър;

- Slow Shutter;

- Privacy mask (4 зони);

- избираем HDTVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа;

- за външен монтаж (IP67) -40~60C;

- 12Vdc/8.5W;

- опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS

- Опция: Обектив 6 мм (хоризонтален ъгъл 51°)

- DS-2CE12DFT-PIRXOF

Произход : КНР