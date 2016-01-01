HD-TVI куполна камера 2MP с ColorVu технология - HIKVISION   DS-2CE70DF8T-MF

- DS-2CE70DF8T-MF

- HD-TVI куполна камера с ColorVu технология за цветна картина при пълна тъмнина;

- 2 Мегапиксела (FullHD 1080p@25 кад/сек);

- 2MP високочувствителен FSI CMOS сензор;

- 0.0003 Lux@F1.0 (0 Lux white light on);

- фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 106°);

- вградено осветление с бяла светлина до 20 м (Smart Light);

- OSD меню с контрол по коаксиалния кабел;

- 130dB WDR;

- 3D DNR филтър;

- Slow Shutter;

- Privacy mask (4 зони);

- избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа;

- метален корпус за външен монтаж (IP67) -40~60C;

- 12Vdc/3.1W;

- опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS

- DS-2CE70DF8T-MF

Произход : КНР