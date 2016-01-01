HD-TVI куполна камера 2MP с ColorVu технология - HIKVISION   DS-2CE70DF8T-MF

- DS-2CE70DF8T-MF
Произход: КНР
- HD-TVI куполна камера с ColorVu технология за цветна картина при пълна тъмнина;
- 2 Мегапиксела (FullHD 1080p@25 кад/сек);
- 2MP високочувствителен FSI CMOS сензор;
- 0.0003 Lux@F1.0 (0 Lux white light on);
- фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 106°);
- вградено осветление с бяла светлина до 20 м (Smart Light);
- OSD меню с контрол по коаксиалния кабел;
- 130dB WDR;
- 3D DNR филтър;
- Slow Shutter;
- Privacy mask (4 зони);
- избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа;
- метален корпус за външен монтаж (IP67) -40~60C;
- 12Vdc/3.1W;
- опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS
- DS-2CE70DF8T-MF
HD-TVI куполна камера 2MP с ColorVu технология - HIKVISION (Номер: HK487)