SENSOR 1/5 CMOS

SYSTEM NTSC 720×480 PAL 720×576

HORIZONTAL RESOLUTION 420TVL

Night vision of 0.1Lux/F2.0 (0 Lux when LED is ON)

VIEW ANGLE 60°

POWER SUPPLY DC 3.5-6V 110mA

VIDEO OUT 1.0V p-p/75ohm

Произход : КНР