2MP куполна IP камера с вградено IR осветление до 30м - HIKVISION   HWI-T221H

- Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 30 м;

- 2.0 Мегапиксела (FullHD 1920x1080@25 кад/сек);

- 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор;

- 0.028 Lux (0 Lux IR on);

- фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 114.8°);

- механичен IR филтър;

- DWDR;

- 3D DNR шумов филтър;

- H.265+/H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия;

- BLC/Mirror/ROI;

- privacy mask;

- олекотен корпус;

- за външен монтаж (IP67) -30~60C;

- 12Vdc/PoE 4.5W;

- опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS

Произход : КНР